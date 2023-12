Manuela Bagnolesi nuovo presidente del Panathlon Valdarno

Arezzo, 19 dicembre 2023 – La conviviale degli auguri 2023 del Panathlon Club Valdarno è stata l'occasione per il passaggio di testimone. Siro Pasquini ha concluso il suo doppio mandato da presidente e al suo posto è stata nominata Manuela Bagnolesi, che assume l'incarico per i prossimi due anni. Ex giocatrice di basket, molto legata al Galli e allo sport in generale, Bagnolesi è sempre stata iscritta all'associazione dei panathleti. La serata, che si è tenuta a Villa Barberino di Meleto, è stata l'occasione per la consegna del premio "Panathlon 2023" che è andato al podista montevarchino Christian Taras. L'atleta e allenatore della Società atletica Rinascita Montevarchi è risultato il più votato. Corre e gareggia da 35 anni e vanta numerosi titoli regionali e la partecipazione a molte maratone con il 71esimo posto assoluto su oltre 40mila partenti a New York nel 2007. Quest'anno ha conquistato il titolo di campione italiano Uisp dei 5000 metri, cat. M45.

Nel corso della conviviale è stato assegnato anche il Premio 'Una Vita per lo Sport' a Vittorio Casucci, dirigente indiscusso per 45 anni del calcio di Figline, ma anche pioniere del calcio femminile come direttore generale della Fiorentina ed attualmente impegnato nel calcio sociale. Appassionato d'arte e mecenate, Casucci ha effettuato anche cospicue e preziose donazioni delle proprie collezioni ad Istituzioni culturali di alto profilo. Il Club service valdarnese ha anche festeggiato il 2023 come anno del riconoscimento dello sport in Costituzione con una discussione dal titolo 'Diritto di Sport.

La Costituzione più bella del mondo' che ha visto il socio Sauro Paoletti illustrare il nuovo contenuto dell'art. 33 della Costituzione e gli interventi di Luciano Tancredi, direttore de 'Il Tirreno', Nicola Armentano, medico sportivo delle squadre olimpiche e Assessore allo sport della Città Metropolitana di Firenze, e Guido d'Ubaldo, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e ex Segretario Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Prestigiosi ospiti della serata, la giornalista Rai Cecilia Primerano, la giornalista Giovanna Romano, Presidente del Gruppo Stampa Siena, l'ex deputato Stefano Mugnai, il Sindaco di Cavriglia Leonardo Degli Innocenti e il Vice Sindaco Filippo Boni. Per il Panathlon International, hanno partecipato il Vicepresidente vicario Distretto Italia e socio Leno Chisci e il Governatore dell'Area 6 Andrea Da Roit.