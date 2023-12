Manovra da 36 milioni. Soldi per sociale e scuola: "Un anno di grandi opere"

Una manovra da 36 milioni di euro, senza ritoccare imposte e tariffe dei servizi e risorse sostanziose destinate alle manutenzioni, all’ambiente e al welfarec, caratterizzato da una spesa in conto capitale, per gli investimenti, minore rispetto a quest’anno: "Nei prossimi 12 mesi – ha spiegato l’assessore Cristina Bucciarelli – saranno realizzare le grandi opere programmate e finanziate nel recente passato. Ricordo che l’entrata in conto capitale consolidata e definitiva nel 2023 è stata di oltre 26 milioni di euro, 24 dei quali provenienti da trasferimenti statali grazie alla progettazione realizzata dai nostri uffici e alla possibilità di aderire ai fondi Pnrr". L’anno alle porte segnerà dunque l’avvio dei cantieri per dotare di nuovi refettori le scuole di Levane e del quartiere Giglio, costruire il plesso scolastico 0-6 e il polo sportivo a Levanella, mettere in sicurezza gli edifici comunali, solo per citare alcuni interventi.

Quanto alla spesa corrente si confermano gli stanziamenti precedenti sul fronte dei servizi: "Oltre 5 milioni di euro – prosegue - saranno destinati al sociale per sostenere le persone bisognose e le fasce deboli della popolazione.

Altri tre milioni verranno investiti nel comparto scuola e un milione e mezzo andrà a sport, tempo libero e politiche giovanili.

Un capitolo sostanzioso, 6 milioni e 200 mila euro, è riservato all’ambiente e alla tutela del territorio, e comprende anche il terzo stralcio del risanamento della frana di Ricasoli, mentre 6 milioni e 400 mila euro sono previsti per il funzionamento dell’ente con i suoi 140 dipendenti che ringrazio alla fine di un 2023 di intensa attività per rendere efficace ed efficiente l’azione amministrativa".

Ulteriori due milioni e 300 mila euro infine serviranno per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e delle infrastrutture stradali e 800 mila per la cultura.

Il tutto con il comune denominatore della conferma delle aliquote di tasse e tariffe, dopo il ritocco dello scorso anno. "Il lavoro di recupero delle morosità e lotta all’evasione nel 2023 ha permesso di incassare 400 mila euro da investire nella spesa corrente".