Mano tesa alle piccole imprese. Mezzo milione in cinque anni: "Al fianco di chi lavora e produce"

di Sonia Fardelli

Aiuti alle piccole attività commerciali ed artigianali con progetti, contributi ed agevolazioni fiscali da parte del Comune. In cinque anni sono stati distribuiti 500mila euro che hanno fornito un’importante boccata d’ossigeno alle aziende messe a dura prova anche dalla pandemia.

"Il sostegno alle attività produttive del nostro territorio – dice il sindaco Filippo Vagnoli – è stato da sempre una priorità assoluta della squadra che mi ha affiancato in questi anni di amministrazione del Comune. L’obiettivo è quello di far diventare queste azioni una pratica radicata per attivare quelle micro economie locali che hanno una ricaduta positiva sulla nostra comunità a più livelli. E facendo un bilancio finale viene fuori che in cinque anni abbiamo predisposto azioni attraverso le quali sono state erogati oltre 500mila euro di incentivi alle piccole attività del nostro Comune".

Aiuti che si sono concretizzati attraverso diversi canali. "Abbiamo progettato internamente e realizzato 7 progetti di aiuto all’imprenditoria locale – spiega l’assessore Daniele Bronchi – Con #Obiettivocrescita abbiamo dato contributi a fondo perduto per l’acquisto di piccole attrezzature. Con la Lira, la moneta digitale , abbiamo aiutato concretamente attività del commercio al dettaglio e famiglie del territorio per tre anni consecutivi. Abbiamo attivato bonus idrici per abbattere le bollette dell’acqua e fatto sconti sulla Tari per la nettezza urbana in epoca Covid. Sempre durante la pandemia siamo stati tra i pochissimi comuni italiani che si sono mossi concretamente a favore delle palestre. Abbiamo inoltre concesso agevolazioni fiscali sull’Imu per alberghi e commercio con aliquota agevolata e abbiamo esentato dal pagamento del suolo pubblico le attività edilizie e di ristorazione".

Un modo per essere vicini alle aziende e per far sì che anche le piccole riescono ad andare avanti. "Aiuti concreti – conclude il sindaco Vagnoli – ma anche un nuovo modo dell’amministrazione pubblica di colloquiare con il territorio, di farsi carico dei bisogni, di mettersi a fianco di chi lavora e produce. La forza di questi sostegni sta nella capacità di creare una micro economia virtuosa".