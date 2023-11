Mano tesa agli alluvionati. Appuntamento in piazza

Mano tesa di Castiglion Fiorentino alle popolazioni alluvionate. In campo scendono associazionismo, musica e cittadini. Domenica 26 novembre in piazza del Municipio alle 16.30 è in programma l’evento "Insieme per gli amici alluvionati della Toscana" concerto dei Medici & Musica che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino. "Divertendoci e cercando di divertire chi ci ascolta vogliamo aiutare chi soffre o vive un momento di difficoltà che, in questo momento, sono i cittadini toscani colpiti dalle esondazioni. Gli M&M si muovono, esibendosi a supporto alle iniziative del volontariato" dichiara Marco Feri, presidente e portavoce dell’associazione Medici& Musica. Sul palco saliranno: Paolo Angori (chitarra), Piero Angori (batteria), Katia Barrella (voce), Stefania Battaglini (voce), Carlo Casettari (basso elettrico), Francesco Diodato (sax soprano) Marco Feri (sax contralto), Marco Margioni (piano elettrico-testiere), Ilaria Scatizzi (voce), Giorgio Sgrevi (chitarra). "Siamo davvero onorati e felici di ospitare questa iniziativa, che esalta il valore di professionisti che non dimenticano chi è stato colpito duramente dalla recente calamità" conferma l’assessore alla cultura Massimiliano Lachi.