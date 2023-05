Mandrioli senza pace La strada resta aperta

Nuova frana ieri mattina sulla Provinciale 142 dei Mandrioli. Questa volta di lieve entità, tale da non richiedere neppure la chiusura del passo. La frana è stata in località Scalacci, poco dopo Badia Prataglia, ma nel versante romagnolo. Da una parete rocciosa si sono staccati alcuni sassi che sono finiti sulla carreggiata. Sembra perché ha ceduto la rete di contenimento. Immediatamente sono stati rimossi i sassi e controllato che non ci fosse il pericolo di ulteriori cadute e distaccamenti dalla parete rocciosa. Non è stato necessario questa volta chiudere il traffico sul passo, che tra l’altro era stato riaperto pochi giorni dopo la frana ben più importante avvenuta il 12 marzo sulla provinciale 142. Va avanti dunque senza interruzioni la circolazione sul passo dei Mandrioli.