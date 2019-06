Arezzo, 26 giugno 2019 - C’è voluto l’aiuto di un drone di ultima generazione ad un’azienda del latte aretina per ritrovare un branco di bovini messi in fuga probabilmente da un lupo. E’ accaduto quando il titolare dell’azienda di Castiglion Fiorentino Latte Amore si è accorto della mancanza di alcuni esemplari di una mandria. Gli animali sono stati forse spaventati da qualche predatore, e per ritrovarli sono state messe in campo tutte le forze possibili. Compreso Drone Arezzo, che in un’operazione degna della Cia, ha preso il volo alla ricerca degli animali.

E’ accaduto di venerdì a ridosso del fine settimana, quando Luca Piccinini, titolare dell’azienda Latte Amore in provincia di Arezzo, ha chiamato Drone Arezzo per chiedere aiuto nella ricerca dei sui animali dispersi, più di una decina di capi. Così David Mariottini, proprietario del drone, sorpreso ma incuriosito dalla insolita richiesta, si è reso subito disponibile attivando una vera e propria squadra di ricerca allestita con droni di ultima generazione.

Le ricerche sono scattate il sabato di buon mattino e dopo poche decine di minuti, grazie al drone dotato di telecamera, i bovini sono stati individuati. Undici gli animali mancanti all’appello dell’azienda, unica in Europa nel suo settore, dove gli animali non si vendono e non si macellano. Con grande rispetto per gli animali se ne ricavano soltanto prodotti caseari di qualità. Proprio per questo il titolare Luca Piccinini desiderava ritrovare gli animali dispersi, non solo per il valore commerciale dei loro prodotti, ma anche per l’affetto nutrito per questi bovini.

Gli addetti dell’azienda, assistiti dal monitoraggio aereo del drone, sono stati in grado così di recuperare tutti gli animali la mattina successiva alla fuga. Il drone infatti, in tempo reale, forniva le informazioni e le coordinate Gps che hanno consentito alla squadra di recupero di riportare in allevamento le mucche. Dopo le tante esperienze nel cinema degli ultimi anni, per i ragazzi di Drone Arezzo una nuova avventura e un altro esempio di come la tecnologia possa aiutare nelle operazioni quotidiane in maniera rapida, efficace e sicura.

Così dopo i numerosi progetti cinematografici che hanno coinvolto Michael Bay e Samuel Jackson in giro per il mondo e altri prestigiosi progetti Italiani come il film «Io Leonardo« di Gesus Garcia nei cinema a settembre, Drone Arezzo prosegue il suo lavoro quotidiano. Fra i servizi offerti, ci sono quelli industriali e di monitoraggio con i droni, che grazie all’utilizzo di termocamere ed altri strumenti, permettono di fornire un grande supporto per svariate attività in aiuto all’uomo