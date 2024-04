Mandò si presenta agli elettori. L’ex papà del 118 e il progetto:: "La priorità ai servizi primari"

Il "signore del 118" è ufficialmente in campo. Domenica pomeriggio Massimo Mandò ha lanciato la sua campagna elettorale candidandosi a sindaco di Castelfranco Piandiscò. Lo ha fatto in piazza Europa a Pian di Sco, svelando anche il nome della lista di centrosinistra che si chiamerà "Sentire Comune", nata dalla convergenza tra Partito Democratico, Azione, Italia Viva e il gruppo civico Cittadini con Massimo Mandò(nella foto con Dario Parrini). Presenti all’iniziativa anche la segreteria dell’unione comunale del Pd Silvia Lentucci e il senatore Dario Parrini. "La nostra sarà una campagna di ascolto dei cittadini, degli artigiani, degli imprenditori e delle associazioni, perché abbiamo chiacchierato fin troppo". Mandò ha spiegato che lavorerà per unire i vari paesi e non per dividere "come può pensare qualcuno". L’ex direttore dell’emergenza urgenza della Asl Sud Est, 71 anni, oggi in pensione, ha elencato anche i punti principali del programma elettorale, dopo aver ringraziato il Pd e gli alleati per il sostegno ricevuto. "Credo che il primo passo fondamentale sia quello di far funzionare bene la macchina amministrativa, in modo che i cittadini e le imprese possano sempre avere risposte congrue ed efficaci.

Un altro punto importante riguarderà l’economia ‘green’, sfruttando quello che il territorio ci offre nel rispetto della natura. Sole, acqua e vento sono le sorgenti da cui attingere per distribuire energia e non solo alle famiglie". Poi un’attenzione particolare ai servizi alla persona, banche, poste e sanità innanzitutto. "Io vengo dal mondo della sanità - ha aggiunto Mandò - e mi batterò perché l’ospedale della Gruccia abbia tutte le funzioni di un ospedale provinciale, dove i cittadini possano trovare le risposte corrette in tempi corretti. Dobbiamo dare risposte concrete all’interno del Valdarno, e mi batterò con tutti gli altri sindaci affinché questo possa essere fatto. Infine, la vicinanza a tutte le attività produttive, che danno ricchezza alla comunità.

Penso anche che dovremmo tenere i riflettori puntati sulla manutenzione corretta sul territorio, in modo serio e costante, per intervenire prontamente non appena si presenti un problema". A breve si terrà anche la presentazione dei candidati al Consiglio comunale per la lista Sentire Comune e continueranno gli incontri con la cittadinanza sul territorio, in occasione dei quali verrà presentato il programma.