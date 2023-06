Mancano i parcheggi in centro La proposta di Confcommercio "Bus navetta per tutta l’estate"

di Laura Lucente

Un servizio navette per tutta l’estate per cittadini e turisti. È quanto tornano a chiedere a gran voce i rappresentanti di Confcommercio di Cortona. Lo fanno a margine anche del successo dell’evento Cortona Comics, che Marco Molesini presidente della Confcommercio locale giudica "vincente e da ripetere" e nella quale è stato "sperimentato" un servizio efficiente di trasporto alternativo. "La mancanza cronica di parcheggi nel centro storico di Cortona è una piaga di cui la città soffre da sempre – conferma Molesini – e che d’estate si amplifica per le migliaia di turisti che ci scelgono. Crediamo che sia sostenibile e proficuo pensare ad un sistema alternativo di parcheggi a valle con un trasporto continuo e a pagamento". Secondo la Confcommercio Camucia, il Melone del Sodo, Santa Maria Nuova, Santa Margherita e il Cimitero di Cortona potrebbero fungere da polmoni per le auto e basi di carico e scarico. "Dispiace vedere turisti che salgono a piedi dal cimitero per arrivare in centro storico. Molti di questi, spesso rinunciano a visitare la città proprio per la mancanza di parcheggi o servizi alternativi. Questo ci consentirebbe anche di liberare il viale alberato del Parterre dalle auto, ormai troppo spesso utilizzato come area di sosta emergenziale. Non dobbiamo inventarci nulla. Questo sistema funziona nelle maggiori città turistiche del mondo e crediamo sia perfettamente applicabile anche da noi". Molesini plaude all’amministrazione attuale anche per i recenti lavori di ammodernamento operati nel parcheggio del Mercato Vecchio che hanno permesso di ridare un decoro maggiore all’area rendendoli al contempo più funzionali, ma al contempo chiede di non perdere di vista i progetti più ambiziosi. "Questo non deve pregiudicare, però, la giusta direzione intrapresa per il parcheggio sotterraneo a Porta Colonia, operazione già sollecitata da Confcommercio e mai colta prima d’ora. Ovviamente chiediamo di accelerare al massimo le procedure per l’intervento dei privati nella costruzione". Si tratta del multipiano da 150 posti previsto in piazza Mazzini conosciuta ai più come porta Colonia, che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe essere costruito in regime di project financing. I saggi sulla fattibilità sono stati portati a termine con esito positivo, ma la progettazione è ancora nello stato embrionale.

Per risolvere l’annosa questione della carenza di parcheggi il Comune aveva annunciato anche altre soluzioni. Ancora da confermare ufficialmente c’è la possibilità del recupero di un parcheggio da 35-40 posti che potrebbe sorgere nel giro di pochi mesi in una zona poco distante dalle mura cittadine, prospicente alla porta di via Roma.