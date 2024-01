Mancano i bus per gli studenti. Vertice tra Comuni e Regione: "Penalizzate le nostre scuole"

Mancano i bus per andare a scuola, il comune di Cortona propone un vertice agli altri comuni della Valdichiana per presentare un progetto a Regione Toscana e Provincia di Arezzo. A farlo è l’assessore ai trasporti della città etrusca, Silvia Spensierati(nella foto), che già in passato aveva messo in agenda la questione promuovendo anche incontri con le parti interessate, cioè l’assessore regionale Baccelli e il gestore del servizio di trasporti, Autolinee Toscane, di accordi con i comuni del vicinato.

Ad un anno di distanza dallo scorso plenum, il problema non è però stato però risolto nonostante il chiaro indirizzo espresso dagli amministratori della Valdichiana e soprattutto dai presidi della vallata.

All’indomani del nuovo giro di iscrizioni alle scuole superiori Spensierati è tornata alla carica visto che anche per il 2024 saranno diversi gli studenti che "migreranno" fuori dalla vallata (verso Arezzo ma anche verso le province di Siena e Perugia) soltanto per ovviare i problemi relativi ai trasporti.

Come spiega l’assessore, "c’è un problema a monte se un giovane della Valdichiana vuole scegliere una scuola superiore di un comune vicino, oggi deve mettere in conto almeno due cambi e non meno di due ore al giorno per i suoi spostamenti".

E’ (davvero) così quando si sceglie di spostarsi da una parte all’altra della Valdichiana; ad esempio come dai comuni di Monte San Savino, Lucignano verso Cortona; tegola che invece non sussiste se si decide di muoversi verso il capoluogo. Problema che puntualmente avevamo già segnalato tra le colonne de La Nazione settimana scorsa dopo l’appello del preside Cristiano Rossi, presidente dei presidi della Valdichiana che oltretutto aveva sottolineato l’impronta didattica quasi su misura che possono offrire scuole piccole ma all’avanguardia come quelle della provincia. "Quando parliamo di trasporti efficienti, non ci riferiamo solo a quelli per raggiungere le scuole, ma anche a quelli che servono per la vita sociale quotidiana dei nostri giovani e di tutta la cittadinanza - prosegue Spensierati - come Amministrazione comunale vogliamo promuovere un incontro con i dirigenti scolastici e le altre amministrazioni della Valdichiana al fine di presentare un progetto al gestore dei trasporti, alla Provincia di Arezzo e alla Regione Toscana". "Alla luce del problema della dispersione scolastica e del dimensionamento degli istituti - dichiara Spensierati- è fonda+mentale agire sul settore dei trasporti.

Abbiamo già chiesto al gestore del servizio e all’assessore regionale competente di intervenire in questo senso.

Da troppi anni i livelli di dispersione scolastica nella nostra provincia sono preoccupanti, nonostante gli sforzi dei dirigenti di migliorare l’offerta didattica dei loro istituti e di renderla più appetibile.