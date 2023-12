Mancano anche agenti di custodia

"Il carcere aretino è una comunità con al centro una formazione sociale, fondamentale nella costruzione della personalità dei detenuti, così come sancisce l’articolo 2 della Costituzione". Lo ha ribadito più volte, nel nostro incontro, il nuovo direttore del San Benedetto Alessandro Monacelli. Fresco di studi, di concorso e di prime esperienze in carceri ben più duri di quello aretino, a partire dal Regina Coeli.

"Qui il rapporto che si è creato tra detenuti e poliziotti è reale. L’operatore non apre e chiude celle, ma è parte integrante del percorso di crescita degli uomini. Qui si vive in una comunità con le sue regole. Fattore che contribuisce alla crescita, insieme alla formazione, alle attività che hanno fatto del San Benedetto una eccellenza, grazie anche al direttore Renna" continua Monacelli. Per questo le risorse umane qua mancano come l’aria. Sono tante le attività che nel tempo sono state realizzate. Il teatro, il progetto del mosaico di Indicatore, la realizzazione di manufatti che poi sono stati venduti. E ancora attività contro la violenza di genere, la scrittura creativa. E sono sempre tante le attività proposte dalla cittadinanza che talvolta il carcere è costretto a declinare, proprio per la mancanza di organico.