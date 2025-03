Manca il vento tra le bandiere del Paese ferito

Le bandiere dell’Ucraina sventolano in piazza in un giorno di Fiera e di passeggio. I colori di un popolo piegato da tre anni di guerra e dal futuro in bilico, si muovono al vento come in una danza. Sembra di rivivere le ore in cui la città si è rimboccata le maniche, come sa fare in ogni emergenza, e ha organizzato missioni a Leopoli per portare aiuti e solidarietà. In provincia dallo scoppio della guerra sono arrivati ottocento profughi in fuga dalle bombe, la maggiorparte è rimasta qui, perfettamente integrata. Ma in queste ore c’è bisogno di una nuova mobilitazione: nella piazza delle bandiere ucraine, c’erano troppi vuoti. E l’appello della politica rischia di cadere nel silenzio dell’indifferenza.