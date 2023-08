Mammut Jazz nel chiostro Notte con la Sintesi di Baris

Gran finale per il Mammut Jazz Fest che si prepara alla chiusura della quarta edizione. Stasera giovedì dalle 21.30, nel chiostro di San Francesco a Castiglion Fiorentino in scena il concerto finale dell’edizione 2023 con il progetto di Alessandro Baris, polistrumentista, compositore e produttore di musica elettronica italoamericano. Grazie ad una collaborazione ed al sostegno del Consiglio Regionale della Toscana la giornata di chiusura del Mammut Jazz Fest sarà anche l’occasione per vivere e conoscere il grande patrimonio storico, artistico ed archeologico di Castiglion Fiorentino. La giornata, infatti, è inserita nel progetto "Giornata degli Etruschi" sostenuto proprio dal Consiglio regionale della Toscana e in quella occasione sono previste aperture straordinarie di tutti i luoghi del Sistema museale castiglionese e della sala archivio Postunitario dalle 21 alle 23. Ad un anno esatto dall’uscita del suo album ’Sintesi’, pubblicato in vinile e in digitale e al quale hanno collaborato in veste di vocalist Lee Ranaldo dei Sonic Youth, Emma Nolde e Lisa Papineau, Baris si presenta al Mammut Jazz Fest con un live-set audiovisivo sulle tracce di ’Sintesi’ accompagnate dai visuals opera degli artisti visivi Luigi Honorat, Fabio Volpi e Elisabetta Cardella, in un susseguirsi coinvolgente di suoni ed immagini. In "Sintesi" Alessandro ha suonato, registrato e prodotto tutte le tracce, utilizzando una strumentazione prevalentemente elettronica con alcuni interventi acustici, il risultato è un disco introspettivo, fatto di ambienti sonori, dettagliati e suggestivi, di trame ritmiche che a volte inciampano e che in altre riescono a correre libere, come accade per le trame della vita.