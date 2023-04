Maltrattamenti in famiglia Casi in aumento

Per chi lavora nella trincea della violenza, l’uccisione di una donna provoca l’effetto di uno tsunami. E ogni volta è un dolore che non passa. "C’è un senso di frustrazione ma al tempo stesso la determinazione a fare di più, a raddoppiare l’impegno per arginare un fenomeno in crescita, anche in città". L’analisi di Loretta Gianni, presidente del centro anti-violenza Pronto Donna lascia poco spazio alle interpretazioni. Semmai, è fatta di numeri: 28 donne dall’inizio dell’anno hanno lasciato casa, per evitare che l’aggressione subìta da compagni o mariti diventi qualcosa di irreparabile. "Salgono anche le richieste di aiuto ai nostri punti di ascolto. Tutti insieme possiamo fare molto, c’è una rete di protezione socialei e le donne devono sapere che non sono sole".