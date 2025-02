Maltempo, frane e strade bloccate. Levane e Moncioni restano isolate. Intervengono i vigili del fuoco

L’ondata di maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Toscana non ha risparmiato nemmeno il territorio valdarnese, alle prese con alcuni problemi di circolazione stradale causa i forti acquazzoni che, soprattutto nelle ore notturne, hanno causato criticità nelle prime ore di ieri mattina in due distinte frazioni del Comune di Montevarchi, ovvero Moncioni e Levane, con altrettante frane che hanno comportato l’intervento dei vigili del fuoco. A Moncioni, precisamente nelle vicinanze del bivio per Montemutati, sul posto sono giunti anche i tecnici dell’ufficio comunale e la polizia municipale che da lì a poco, attorno alle 10,30, sono riusciti a ripristinare la normale circolazione in entrambe le direzioni.

Molto più articolato l’intervento compiuto a Levane, la strada al tardo pomeriggio di ieri era infatti ancora interdetta alle auto. Le forti piogge hanno interessato la strada provinciale 11, provocando uno smottamento che ha trascinato alberi e una grande quantità di terra sulla carreggiata, rendendo impossibile la circolazione nel tratto compreso tra Ponte all’Arno e l’Acquaborra. I vigili del fuoco, immediatamente avvertiti per gestire la situazione di emergenza, hanno provveduto a rimuovere gli alberi che ostruivano completamente la strada, tagliando alcune piante pericolanti che da un momento all’altro avrebbero potuto rappresentare, di fatto, una minaccia per la sicurezza anche per i tanti residenti della zona.

Parallelamente al lavoro portato avanti dai pompieri, importante è stato anche la manodopera dei tecnici del Comune di Montevarchi, supportati da un mezzo di movimento terra utile per ripulire la carreggiata dai detriti e dal fango accumulato. Non è stata un’azione assolutamente facile, tanta era la quantità di materiale frenato assieme alle difficoltà legate alle condizioni metereologiche avverse. Fortunatamente, però, non si sono registrati danni a persone o cose e questa è una gran bella notizia considerato quanto accaduto non troppo lontano dal Valdarno e sempre all’interno del territorio regionale. In queste ore anche la strada provinciale 11 dovrebbe tornare alla normale circolazione, giusto il tempo di fare tutti i controlli del caso in questa importante arteria stradale da e verso Levane molto trafficata nel corso della giornata anche da tanti mezzi pesanti.