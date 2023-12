"Maltempo e ristori: bene l’ok in Regione" L'amministrazione comunale di Castel Focognano esprime soddisfazione per l'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal vice presidente del Consiglio Regionale della Toscana, che vincola il presidente Giani e la giunta regionale a reperire risorse per i territori colpiti dalla tromba d'aria del 2 novembre.