Malpighi Sofa . Montag live con Arezzo che Spacca

Tornano stasera i concerti acustici di Malpighi Sofa con l’esibizione di Montag. Ha aperto i battenti, nella sua nuova veste di centro giovani del comune di Arezzo, gestito interamente dalle associazioni Arezzo che Spacca e Farrago, il nuovo Malpighi Hub, spazio dove cultura e socialità si incontrano nell’organizzazione di una nutrita serie di eventi.

Nella fattispecie, a partire da febbraio fino alla primavera inoltrata, il salone della sede di via Fiorentina 329 si animerà ogni giovedì sera per offrire al pubblico aretino una variegata gamma di esperienze che vanno dalla storica rassegna di musica live Malpighi Sofa, fino a novità assolute come l’aperitivo letterario e la serata di slam poetry. Il calendario prevede stasera alle ore 21 appunto, il ritorno dei concerti acustici di Malpighi Sofa con l’esibizione di Montag.

Il 27 febbraio sempre alle 21, ci sarà invece lo spettacolo di Salvatore Zappia per la prima dell’anno di Malpighi Stand Up Comedy. "Le energie dello staff di Malpighi Hub si sono unite in un tour de force che ha portato alla realizzazione di un calendario così nutrito per soddisfare i gusti di tutti gli aretini. Vi aspettiamo a braccia aperte sperando che il frutto di questo cimento sia il principio di un informale e partecipato dialogo con la nostra città e con la cittadinanza tutta". Ingresso a offerta libera.