Mallegni va all’attacco "Giustizia politicizzata"

Il coordinatore regionale di Forza Italia Massimo Mallegni (nella foto) assieme al coordinamento provinciale di Forza Italia intervengono sul caso Coingas: "Il garantismo non si enuncia, si pratica: noi di Forza Italia lo pratichiamo da sempre. La sentenza di martedì dimostra in modo assolutamente esemplare che utilizzare inchieste giudiziarie per finalità di battaglia politica è aberrante, sempre. Noi la pensiamo come Pietro Nenni, Socialista e riformista: “A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro... che ti epura”".