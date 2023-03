Malandruccolo va in pensione Quarant’anni al servizio dell’Arma

Oltre 40 anni nell’Arma e al fianco dei cittadini e ora per il Luogotenente Carica Speciale Franco Malandruccolo è arrivato il momento del congedo per raggiunti limiti di età.

Lascia il servizio attivo e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Giovanni, tappa conclusiva di un brillante percorso iniziato nel 1981, a 18 anni non compiuti, e dove si è distinto per capacità professionali e sagacia investigativa.

Originario della provincia di Latina, terminata la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias è approdato in Umbria e, dopo aver vinto il concorso, alla Scuola Sottufficiali preludio all’assegnazione al 6° Battaglione Carabinieri Toscana.

Nel 1988 inizia il lavoro in provincia di Arezzo, dove è rimasto per ben 35 anni, tra Foiano della Chiana, il Nucleo Investigativo aretino e il Norm sangiovannese che ha anche comandato per alcuni anni, cosa tutt’altro che comune, perché il ruolo ordinariamente è destinato agli ufficiali, a riprova della fiducia riposta nei suoi confronti dai vertici della Benemerita.

Un periodo costellato da innumerevoli indagini, con relativi successi, encomi e riconoscimenti, nelle quali il sottufficiale ha guidato i suoi uomini con abnegazione e competenza, riscuotendo l’apprezzamento della magistratura aretina e fiorentina.

Tra le operazioni portate a termine con successo spiccano "Ricavo" che nel 2020 ha smantellato un’organizzazione criminale di spacciatori, responsabile anche di furti, ricettazione e tentata estorsione in Valdarno, capeggiata da un ex collaboratore di giustizia; "Giglio", conclusa a febbraio 2021 con l’arresto di 5 rapinatori di banche ed esercizi commerciali con proventi per più di 100 mila euro e "Driver" che ha mandato in carcere una banda di pendolari del crimine proveniente dal Lazio e specializzata in furti di vetture di lusso in mezza Italia.

M.Rosa Di Termine