Malamovida, scatta il blitz in città: controlli su oltre 1200 persone

Arezzo, 13 agosto 2023 – Più di cento multe per violazione al codice della strada, oltre 1200 persone e 250 veicoli sottoposti a controlli. Cinque denunce per ricettazione e molte segnalazioni anche per ubriachezza molesta. Il lavoro della polizia e proprio nel lungo ponte di Ferragosto si intensificano i pattugliamenti nelle strade e le verifiche nel centro storico per contrastare la "malamovida" del fine settimana. Obiettivo del questore Maria Luisa Di Lorenzo è aumentare i servizi in un momento cruciale dell’anno, quando molti si mettono in viaggio. Ecco allora che nelle principali arterie della città e lungo il tratto aretino dell’autostrada del Sole, sono stati eseguiti controlli mirati insieme agli uomini della polstrada di Battifolle: superano quota cento le contravvenzioni alle regole della strada, rilevate dagli specialisti della sicurezza.

"Sorvegliato speciale" anche il centro storico.

Qui i controlli a tappeto hanno l’obiettivo di intercettare ogni forma di illegalità con particolare riferimento al fenomeno della "malamovida", che con la bella stagione si intensifica e non molla la presa nemmeno alla vigilia di Ferragosto. La polizia ha passato in rassegna sia i principali snodi della centro cittadino, sia le zone a più alta frequentazione della provincia con il contributo delle altre forze dell’ordine.

Una sinergia strategica di più ampio respiro condivisa all’interno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Maddalena De Luca e adottata con il coordinamento operativo del questore. L’obiettivo è potenziare le azioni messe in campo e innalzare il livello di sicurezza per i cittadini.

Nel corso dei servizi straordinari di controllo, intensificati nei giorni di ferragosto, sono state esaminate complessivamente oltre mille persone e 250 veicoli, cinque le denunce all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e rifiuto di indicazione sulla propria identità. Segnalate all’autorità amministrativa anche numerose persone per illeciti relativi al possesso per uso personale di sostanze stupefacenti e per ubriachezza molesta.

Sotto la lente degli investigatori i anche i locali in cui vengono somministrate bevande alcoliche. Nell’ultimo periodo sono finiti nel mirino degli operatori di polizia più di quaranta esercizi pubblici. Nei confronti di uno dei titolari è scattata la sospensione della licenza per la vendita di bevande alcoliche, mentre a carico di un altro è scattata la sanzione amministrativa per il mancato rispetto del divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici in orario notturno.