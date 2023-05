Malamovida, 4 trovati con la droga Un altro giovane alla guida ubriaco

Con la bella stagione cresce la voglia di uscire di sera e di pari passo si intensificano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno nei luoghi della cosiddetta movida.

Nell’ultimo fine settimana cinque pattuglie dei militari hanno svolto un servizio coordinato, che si è protratto fino alle prime luci dell’alba, partendo dalla città di Masaccio per poi spostarsi nel centro storico montevarchino e a Terranuova.

E proprio nel reticolo di strade che conducono alla capitale del divertimento valdarnese sono stati controllati 56 veicoli e identificate 98 persone, alcune delle quali, viste le circostanze di luogo e di tempo in cui sono state fermate e gli atteggiamenti di nervosismo mostrati durante le verifiche, sono state sottoposte a perquisizione personale.

Per quattro giovani, di età compresa tra i 26 e i 21 anni, è scattata la segnalazione come assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Arezzo perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana ed eroina.

Gli operatori della Benemerita hanno anche presidiato le principali vie usate dai frequentatori dei locali per tornare a casa al termine della serata per accertare se qualcuno si fosse messo al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, mettendo in pericolo se stesso e gli altri, come purtroppo la cronaca recente ha insegnato.

E scorrendo i frutti del lavoro dell’Arma figura la denuncia alla Procura di Arezzo per guida in stato di ebbrezza di un ragazzo che aveva nel sangue un tasso alcolemico ben superiore a quello consentito dal Codice della Strada.

A Montevarchi, infine, un quartetto di pregiudicati è stato deferito all’autorità giudiziaria per rissa.

Si tratta di vecchie conoscenze delle forze dell’ordine che, come hanno accertato gli inquirenti sulla base dei racconti dei testimoni e dopo l’analisi dei filmati delle reti di videosorveglianza, avevano avuto un diverbio in una via centrale del cuore cittadino, troppo spesso teatro appunto di questi episodi.

La lite sarebbe nata per i classici futili motivi e ben presto dalle parole si erano passati alle vie di fatto con calci e pugni.

All’arrivo degli uomini in divisa tutti i contendenti si erano volatilizzati, evitando le cure mediche nella speranza di non farsi identificare, ma i Carabinieri li hanno rintracciati e deferiti alla magistratura.