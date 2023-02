"Mai più soli" Ciclo di incontri sulla disabilità

"Caregiver: mai più soli" è il titolo del ciclo di incontri, organizzato da Cisl e Fisascat Arezzo, per affrontare il delicato tema del supporto alla disabilità e alla non autosufficienza. Venerdì dalle 17 alle 19 all’Hotel Minerva, è in programma il secondo incontro aperto ad addetti del settore e a tutta la cittadinanza. I tre incontri hanno come relatori fissi la professoressa Laura Occhini (nella foto) docente di psicologia clinica e dello sviluppo all’Università di Siena e il dottor Gabriele Rossi, psicologo.