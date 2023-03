"Mai con un traditore" Furia Chiassai: non ci sto

di Lucia Bigozzi

"Facciano pure ma io chiudo qui". E’ un messaggio, netto, che ha due destinatari: il centrodestra alla ricerca di un sì unanime per continuare a governare la Provincia e al neopresidente Alessandro Polcri. E’ un’analisi senza sconti che Silvia Chiassai, pasionaria sindaca di Montevarchi, incornicia nel giorno del gran rifiuto all’incontro di coalizione in Provincia. Convergenza parallela ma perfetta, con la Lega, che ieri non è salita al colle aretino.

Chiassai qual è la sua posizione?

"Qui ci sono dinamiche fatte di accordi e accordicchi che non hanno niente a che fare con i problemi dei cittadini. Da novanta giorni l’ente è fermo per logiche di palazzo".

Ma nella lettera ai consiglieri di centrodestra Polcri ha deciso: vuole governare con voi.

"Polcri è stato candidato da Donati, ha preso i voti del centrosinistra, ora governi con loro. Non lo fa, probabilmente perchè il centrosinistra non lo sostiene più. E il centrodestra vuole accoglierlo dopo la sua discesa in campo contro il candidato della coalizione?".

Risponda lei.

"Dico di no, con Polcri per quanto mi riguarda non è possibile alcuna intesa".

Eppure la sua coalizione, ad eccezione della Lega, vuole dialogare con Polcri per arrivare a un accordo di mandato.

"Io non ci sto. Facciano pure. Se la coerenza ha un senso, io resto coerente: Polcri si è candidato contro il centrodestra e da qui discende tutto. Non c’è accordo che tenga".

Ci sarà pure un punto di caduta?

"Se Polcri ha capito di aver sbagliato a fare il ribaltone col centrosinistra, si dimetta non a dicembre ma domani e si torna al voto".

In quel caso lei sarebbe pronta a ricandidarsi?

"Assolutamente no. Non ho alcuna intenzione di passare nuovamente da elezioni di secondo livello e spero che la legge di riforma venga approvata al più presto: sono le scene che stiamo vedendo da quando Polcri è stato eletto, ad allontanare la gente dalla politica. In una elezione diretta, i cittadini manderebbero a casa i traditori e chi li sostiene".

Il suo, però, è un giudizio molto di parte. Non trova?

"No, per me la Provincia è una pagina chiusa. Mi preoccupo per l’immobilismo dell’ente rispetto alle esigenze dei territori. Due esempi su tutti: è stato interrotto l’iter per le comunità energetiche, un progetto di portata nazionale approvato da molti Comuni con benefici diretti sulle bollette. E nel documento unico di programmazione non viene portato avanti l’impegno che ho preso sulla Tiberina 3 bis e sulla strada della Luna nella Valtiberina di Polcri".

Qual è il rischio a suo giudizio?

"C’è da dare risposte ai sindaci su risorse e progetti messi a terra durante il mio mandato; ora sono gli uffici a portare avanti il lavoro, ad esempio sul Pnrr, e li ringrazio. Ma non c’è traccia nel Dup al voto venerdì in consiglio provinciale. C’è, invece, l’annuncio di nuovi mutui da accendere con le banche. L’unica scelta politica del presidente è indebitare l’ente".