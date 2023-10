"Mai avuto contatti con Povia". Il giallo del concerto annullato

di Matteo Marzotti

CORTONA

Inutile girarci intorno. Le parole usate da Giuseppe Povia (nella foto) a Rai RadioUno hanno destato clamore e non solo tra le mura di Cortona. Il cantautore infatti, nel corso di un suo intervento nella trasmissione condotta da Igor Righetti ha affrontato vari temi, arrivando anche a dire di essere stato penalizzato in passato per il contenuto delle proprie canzoni e più in generale per alcune sue idee. Ad ogni modo Povia è capace – la fonte è direttamente lui – di fare un centinaio di serate l’anno, anche se qualcuna salta. E qui ecco il riferimento alla provincia di Arezzo. "Un caso fresco fresco" come ha descritto il vincitore di Sanremo 2006 con il brano "Vorrei avere il becco". Povia doveva tenere, come spiegato da lui stesso, un concerto in provincia, peraltro una serata a favore di bambini malati. "Una esibizione per la quale era già tutto definito - spiega ai radioascoltatori - poi però sono arrivate le solite critiche e ieri (martedì, ndr) mi è stato annullato". Scandagliando internet ecco spuntare fuori dirattamente sul sito di Povia come ultima data del tour 2023 un appuntamento per venerdì 8 dicembre a Cortona, nel pieno dei mercatini di natale. Appuntamento poi rimosso. Ma a questo punto viene da chiedersi, sulla base delle affermazioni di Povia chi avrebbe deciso di annullare l’evento. E qui la storia si arricchisce. Al momento il calendario degli eventi di Natale non è ancora stato pubblicato, quindi non figurano locandine ad hoc, ma ad ogni modo tramite un rapido giro di verifiche ecco venire fuori l’anticipazione di un concerto effetivamente per aiutare bambini malati in programma per venerdì 8 dicembre al Signorelli. Un evento a cura di una associazione nata a Treviso ma con contatti in Valdichiana che si occupa di realizzare attività, ma anche sogni per certi versi, di bambini, ragazzi e ragazze affetti da patalogie oncologiche.

Un appuntamento per raccogliere fondi e che ha in Riccardo Poto, che con la Double Arch si occupa di produzioni musicali e non solo, quello che in gergo potrebbe essere definito il direttore artistico. "L’unica cosa che posso confermare è l’appuntamento per venerdì 8 dicembre con quello che però non sarà un concerto al teatro Signorelli, ma un vero e e proprio recital - spiega Poto - ci saranno bambini, ragazzi, adulti. Giovani emergenti che si esibiranno sul palco. Sinceramente non capisco da dove possa essere venuta fuori questa cosa del concerto di Povia che tra l’altro non conosco personalmente e con il quale non ho contatti. L’evento ha la finalità di raccogliere fondi per bambini malati ma si tratta di un appuntamento che non prevede un budget tale da poter far esibire un artista come Povia". Da parte dell’entourage del cantante nessun commento, o dettaglio in più rispetto a quanto affermato in radio. Resta il giallo di un concerto annunciato via web e radio e del quale, a Cortona, nessuno sembra sapere nulla.