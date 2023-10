Magro avvisa Brescia:: "Con Pistoia è dura . La classifica non conta"

La Germani Brescia capolista torna in campo alle 19.30 al Palacarrara di Pistoia. La Estra di Nicola Brienza, ex coach di Cantù, è sul fondo della classifica ma viene da alcune prestazioni degne di nota. La storia tra Pistoia e Brescia è breve ma intensa. Le squadre si sono affrontate 7 volte dal 2016 al 2020, e Brescia ha un leggero vantaggio con 4 vittorie contro 3. Tuttavia, è importante notare che Brescia ha perso tutte le 3 partite giocate come squadra ospite, un dettaglio che potrebbe pesare sulla psiche della squadra.

Alessandro Magro, il coach di Brescia, ha commentato la sua strategia per la partita: "È sempre bello tornare in un campo storico come quello di Pistoia. È una neopromossa che ha dato battaglia nelle 3 partite disputate finora in campionato. A Varese hanno perso di 1 mentre con Treviso gli è sfuggita di mano. Sono riusciti ad inserire Varnado. Non è una partita da sottovalutare nonostante la classifica". Alessandro Luigi Maggi