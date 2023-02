Magia e illusioni di beneficenza per il Thevenin

di Angela Baldi

Prestigiatori e illusionisti conosciuti e apprezzati nel mondo, saranno i protagonisti del Festival della Magia, una doppietta di appuntamenti in programma oggi per Casa Thevenin. Un vero e proprio show che porterà in scena artisti di fama internazionale per affascinare, stupire e divertire sia i grandi che i piccini. La terza edizione dell’evento è in programma oggi al Teatro Petrarca e proporrà al pubblico due spettacoli alle 17 e alle 21.

Come da tradizione, organizzato a favore di Casa Thevenin, sul palco del Petrarca si alterneranno artisti capaci di coinvolgere e trasportare i presenti nel mondo delle emozioni e della fantasia. Insieme al mago Denì, che è stato più volte protagonista ad Arezzo con i suoi spettacoli, e alla sua famiglia altrettanto magica, si esibiranno altri nomi e volti noti, tra i quali Oscar Strizzi, attore illusionista e performer considerato tra i massimi esponenti dell’arte delle ombre cinesi genere di spettacolo poetico e surreale che lo ha reso protagonista in molti palchi nazionali ed internazionali. Sul palco anche Ernesto Planas e Rocco Borsalino. Il primo, un artista prestigiatore che unisce eleganza e fascino ad una tecnica raffinata e ad una grandissima abilità che gli consente di passare da routine di close up - la magia da vicino - a quelle da palcoscenico con grande facilità; il secondo, un artista dalla carriera quarantennale che lo ha portato a collaborare con i più grandi della scena, da Silvan ad Alexander, Tony Binarelli, Lennart Green, Lance Burton, Melinda, Penn & Teller, solo per citarne alcuni.

Una serata di grande spettacolo e divertimento ma anche di solidarietà, l’incasso sarà infatti devoluto a Casa Thevenin, e destinato a finanziare interventi di adeguamento termico e ristrutturazione dell’immobile che ospita l’istituto che accoglie madri in difficoltà.

"Quello con la magia è un appuntamento ormai tradizionale per noi – dice il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri - Ci auguriamo di replicare lo straordinario successo delle edizioni precedenti: sarà possibile, grazie a un programma che promette uno spettacolo straordinario e alla generosità che la città dimostra per l’Istituto". Per informazioni e biglietti: 327 6681003.