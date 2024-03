Maggioranza, la "frusta" del sindaco. Faccia a faccia sulle delibere saltate

di Lucia Bigozzi

AREZZO

Orecchie basse, orecchie dritte. Basse davanti al richiamo del sindaco Alessandro Ghinelli, che ieri dopo gli incidenti di percorso in consiglio comunale ha convocato i capigruppo per tirare le fila della maggioranza. Orecchie dritte, per definire insieme una linea che permetta all’esecutivo di marciare senza inciampi fino alla fine della legislatura, quasi certamente spostata dal 2025 alla primavera 2026. Ghinelli non ama la parola verifica e a La Nazione domenica ha confermato di non volere alcun rimpasto. Ma è chiaro che la "querelle" delle delibere saltate qualche cicatrice l’ha lasciata. E non solo: da alcuni mesi due consiglieri di Forza Italia non partecipano alle sedute e al di là dei risvolti politici che risultano legati a una rappresentanza diversa richiesta dal partito in giunta e mai ottenuta, ci sono quelli operativi, a cominciare dal numero legale.

Un clima nel quale si sono innestate le pratiche saltate nell’ultimo consiglio. Il caso più eclatante, è quello di Roberto Severi, il consigliere di Fratelli d’Italia che ha preso la parola su una pratica alla quale aveva contribuito come progettista: uno scivolone, del quale si è subito scusato, ma che ha finito per depennare la pratica, almeno a questo giro. La mezza verifica di ieri era a porte chiuse, ammessi solo i protagonisti della politica. Ma a quanto filtra, il sindaco è andato giù duro, un pò come aveva fatt nella coda del consiglio comunale. Per ora non risultano misure formali nei confronti del consigliere ma dalle segrete stanze, trapela perfino qualche vento di richiesta di dimissioni, sia pur non da parte del sindaco. Un’ipotesi sul quale, è facile ritenere, soffieranno anche le opposizioni. E qualche rimostranza sembra fosse partita anche dalla commissione urbanistica, pur senza venire a galla con la chiarezza pubblica dell’ultima seduta. È una vicenda che è solo ad una prima tappa rispetto alle possibili conseguenze politiche? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane, la politica, si sa, è un piatto che spesso viene mangiato freddo e stavolta si è incrociato con le altre due delibere saltate. La prima è quella legata alle case popolari: la giunta da anni ha portato avanti la linea di una maggiore considerazione nei punteggi di chi risieda nel territorio, mossa "salva-aretini".

La Regione non l’ha mai sposata e la delibera saltata, presentata dall’assessore della Lega Monica Manneschi, era un adeguamento alla posizione regionale: difficile potesse passare senza eccezioni. Da qui l’invito che ieri il sindaco ha ripetuto con forza, alla lettura attenta delle pratiche, sia da parte degli assessori che dei consiglieri. Il secondo episodio riguarda la richiesta di trasformare un’area vicina allo stadio in parcheggio: richiesta presentata non dal proprietario dell’area ma dal gestore dell’ex Notti d’estate, il figlio di Stefano Tenti, il titolare del Centro chirurgico. Bastava, avrebbe scandito il sindaco, un pizzico di attenzione a evitare la doppia brutta figura, poi diventata tripla. Il pizzico ora severamente raccomandato da qui in avanti. Senza verifiche effettive e senza rimpasti di maggioranza: forse anche per evitare che un pur piccolo rimpasto possa riaprire di scatto tutte le rivendicazioni che corrono sotto traccia.