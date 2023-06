Maggiolata in notturna Il giorno del verdetto

The last dance a Lucignano. L’ultima danza della Maggiolata sarà stasera, nella sfilata notturna dei carri di fiori della 84esima edizione. Sarà la sera del verdetto, quella in cui uno dei quattro rioni si aggiudicherà l’ambito grifo d’oro che premierà la creazione più suggestiva tra quelle ispirate al tema "Scene del ‘700". Torna infatti la competizione con la maggiolata 2023, è la prima volta dopo il covid. Ma prima che il presidente della Maggiolata sveli i colori dei vincitori, per la quarta volta, e per la seconda serata, andrà in scena quello spettacolo della tradizione toscana che nel borgo della Valdichiana è ancora tramandata dalla comunità. Ed eccoli, sfilare per le vie del centro, prima il gruppo storico poi quello folkloristico, seguiti dai quattro carri che dopo il primo giro del paese daranno spettacolo nello spettacolo. Va in scena la" battaglia dei fiori". Quando i carri illuminati, colmi dei rionali dei rispettivi cantieri, allineati l’uno dietro l’altro, arriveranno in piazza delle Logge facendosi "battaglia" lanciandosi i loro 60mila fiori Il tutto scandito dalle musiche di chiarine e tamburi. E poi, dopo l’euforia della guerra sale la tensione, ma ci sarà da aspettare almeno fino alle 23 per conoscere chi ha convinto la giuria. La partita è aperta. Chi vincerà? Il rione di Via dell’Amore ha scelto di dedicare la sua creazione, chiamata "L’illuminazione" all’illuminismo. "Sotto…marino" è invece il titolo scelto dal rione rossoblu di Porta Murata che nel suo carro ha rappresentato un sottomarino grazie al quale i popoli del Settecento poterono esplorare i fondali marini, fino allora conosciuti soltanto per via delle storie di pirati e marinai. Dal mare, si passa poi ai cieli con i nero bianchi di Porta San Giusto con "Mongolfier, l’aerostato che incantò Versailles" un tributo alla mongolfiera inventata nel secolo (anche) della scienza e della tecnologia presentata alla corte di Francia alla reggia di Versailles. Infine, ecco Porta San Giovanni ."James Cook verso i confini del mondo", così si chiama il loro carro omaggia l’esploratore britannico che, navigando il pacifico, scoprì Australia e Nuova Zelanda. Difficile fare pronostici. Come dice il presidente Massimo Casini, "i carri sono sempre più belli, ad ora ha vinto sicuramente Lucignano". Ma alla fine ci sarà solo un rione che festeggerà.

Luca Amodio