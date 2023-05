Maggiolata in notturna Bis dopo il gran debutto Nel clima della "prima" il trescone del sindaco

di Luca Amodio

Numeri da record per il taglio del nastro della Maggiolata. In cinquemila sono arrivati nel borgo della Valdichiana per la festa dei fiori. Grande attesa per il bis di questa sera: in scena l’edizione notturna dell’evento. Si inizia alle 21 quando i carri illuminati con luci ad hoc si paleseranno nella suggestiva atmosfera di uno dei borghi più bell’Italia. "Scene del ‘700" è il tema scelto per la 84esima edizione che ha ispirato i quattro rioni lucignanesi, ognuno dei quali ha preso spunto da eventi, personaggi e vicende che hanno contrassegnato il secolo delle rivoluzioni. Il rione di Via dell’Amore ha scelto di dedicare la loro creazione, chiamata "L’illuminazione" per l’appunto, all’illuminismo. "Grazie ai lumi della ragione il popolo ha acquisito conoscenza del mondo che lo circonda; questo anche grazie alla stampa o all’Encyclopédie che abbiamo raffigurato insieme a Newton e Mozart, a testimoniare i passi in avanti fatti nella scienza e nella musica", ci dicono i rionali giallorossi. "Sotto…marino" è invece il titolo scelto dal rione rossoblu di Porta Murata che nel suo carro ha rappresentato un sottomarino grazie al quale i popoli del Settecento poterono esplorare i fondali marini, fino allora conosciuti soltanto per via delle storie di pirati e marinai. Ed ecco allora raffigurato un Kraken che spunta dai fondali e agguanta il sottomarino con i suoi tentacoli. Dal mare, si passa poi ai cieli con i nero bianchi di Porta San Giusto con "Mongolfier, l’aerostato che incantò Versailles" un tributo alla mongolfiera inventata nel secolo (anche) della scienza e della tecnologia presentata alla corte di Francia alla reggia di Versailles. Infine, ecco Porta San Giovanni ."James Cook verso i confini del mondo", così si chiama il loro carro omaggia l’esploratore britannico che, navigando il pacifico, scoprì Australia e Nuova Zelanda. "Abbiamo rappresentato il viaggio ma anche la scoperta, come quella dei popoli indigeni", spiegano i gialloverdi. Difficile fare pronostici, i carri si sono superati: sempre più belli, dicono gli organizzatori. Il vincitore lo scopriremo soltanto il primo giugno, l’ultima giornata di Maggiolata, ma intanto, dice il presidente dell’associazione Maggiolata Massimo Casini, "Lucignano e i rioni hanno già vinto: siamo riusciti ad organizzare una festa con carri eccezionali". Soddisfazione anche per il sindaco di Lucignano, Roberta Casini, immortalata anche mentre ballava il trescone, il ballo popolare toscano.