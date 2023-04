Maggio Castiglionese, ecco il menù La novità è il Valdichiana Wine Fest

di Luca Amodio

Tradizione e innovazione. Con questo binomio inizia il conto alla rovescia per l’edizione 2023 del Maggio Castiglionese. Il taglio del nastro è in calendario sabato prossimo, 29 aprile, e poi avanti per un mese con un ricco cartellone di eventi per tutti i gusti. Tra le novità, il Valdichiana Wine Festival, la kermesse promossa con gli amici di Barolo vs Brunello, della Pro Loco e Strade del Vino Terre d’Arezzo che raccoglierà al Chiostro di San Francesco 50 cantine di tutta la Valdichiana per una tre giorni dedicata a corsi, masterclass e degustazione di un prodotto che è tra i cavalli di battaglia del territorio. E poi, ancora, l’attesissimo ritorno del Castiglion Fiorentino Photo Fest che dal 29 aprile al 14 maggio esporrà nella chiesa di Sant’Angelo al Cassero e a Palazzo Lorenzetti le opere di tanti autori provenienti da tutta Europa.

Spazio anche alle iniziative promosse dai Rioni di Castiglioni. Si inizia il 6 maggio con la giornata Agreste firmata Porta Romana e poi avanti fino al 13 del mese con le serate del Vicolo di vino organizzate sempre dai giallorossi così come le iniziative per il Santo patrono. Tradizionale appuntamento, l’ultimo fine settimana di maggio e il primo di giugno, con la Festa medievale bianco azzurra organizzata dal Rione Cassero che quest’anno celebrerà la sua ventesima edizione. Il 27 maggio sarà invece la giornata del Banchetto Medievale, la tipica e suggestiva cena organizzata dal terziere di Porta Fiorentina nel chiostro di San Francesco.

"Il cartellone è la sintesi delle diverse realtà che rappresentano la vitalità del nostro territorio, dall’associazionismo alle imprese, passando per i florovivaisti che impreziosiranno gli angoli cittadini". Così il vice sindaco Milighetti facendo cenno al taglio del nastro che sarà caratterizzato dalla tradizionale fiera campionaria e da quella agroalimentare a piazzale Garibaldi, "con un focus espositivo dedicato al food che ci permetterà di valorizzare al meglio il tessuto delle imprese" ricorda Lucio Gori di Confesercenti.

"Il Maggio Castiglionese è sinonimo di qualità perché capace di ascoltare le istanze del territorio rinnovando le tradizioni", fa eco Carlo Umberto Salvicchi di Confcommercio. "Dopo le difficoltà della pandemia, questo Maggio Castiglionese diventerà il punto d’incontro delle diverse anime del nostro territorio" conclude il sindaco Agnelli.