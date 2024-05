Maestro Pellegrini, l’artista è l’ultimo ospite di Malpighi Sofa

Arezzo che Spacca Aps presenta il quarto ed ultimo appuntamento della rassegna musicale Malpighi Sofa, che si svolgerà nel Malpighi Hub, centro multifunzionale di via Fiorentina 329, il 16 maggio.

Dopo il grande successo di pubblico che ha caratterizzato le tre serate scorse e l’evento speciale di lunedì 6 maggio, l’associazione aretina e tutto lo staff dell’hub di periferia sono pronti a chiudere con il sorriso questa edizione che può già essere considerata una vittoria. "Il nostro ultimo ospite sarà il Maestro Pellegrini, ormai un veterano della scena indie rock nazionale. Cantautore e polistrumentista livornese, ha iniziato prestando la sua arte a Nada, Mobrici e Fast Animals and Slow Kids, prima di entrare stabilmente nella formazione degli Zen Circus come chitarrista. Da segnalare anche la militanza nei primi anni ‘10 nella band Criminal Jokers che ha lanciato, oltre al Maestro, il cantautore Francesco Motta. Il Pellegrini ci presenterà dei brani tratti dai suoi lavori da solista, Fragile, del 2020, e Chi sono io, in uscita in questi giorni per Pioggia Rossa Dischi/Virgin. In apertura di serata il salone del Malpighi Hub vedrà esibirsi i Villalba, band local da un sound che "rende leggero anche il peso delle cose importanti". Nel luglio del 2023 è uscito il loro primo EP Bilocale, mentre è atteso per l’autunno il primo album".

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:30. "I nostri ospiti avranno la possibilità di assistere ad un concerto intimo gustando una tisana calda; l’idea è quella di ricreare un ambiente che possa coccolare il pubblico come solo il salotto di casa propria è capace di fare, senza per questo rinunciare alla socialità né ad uno spettacolo di qualità, e di accompagnare le spettatrici e gli spettatori verso il fine settimana rilassati e con una bella esperienza in più da raccontare".