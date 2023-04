Maestro di campo, Veneri in corsia di sorpasso: e Butali non ci sta, «pronto a dimettermi»

Arezzo, 28 aprile 2023 – Fabio Butali non ci sta e probabilmente scriverà alla magistratura della Giostra per rifiutare l’incarico di vice maestro di campo che gli è stato assegnato per le edizioni 2023. A giugno al fianco dell’ex giostratore e oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri e a settembre in aiuto del funzionario di Confcommercio Carlo Umberto Salvicchi.

Una scelta della magistratura che La Nazione aveva già anticipato un mese fa sulla scorta di un irrituale comunicato dei togati in cui i tre maestri venivano sostanzialmente messi alla pari: un tentativo di nascondere la volontà di lanciare la candidatura Veneri e di «scendere» Butali.

«È una decisione che non condivido - attacca Butali - perché va contro il regolamento tecnico della Giostra, che parla di un maestro di campo e due vice. Regolamento che più volte avevo chiesto di cambiare se la magistratura voleva fare questa alternanza. I casi precedenti, a mio avviso, non fanno comunque normativa.

Come quando in passato c’è stata l’alternanza tra Bonini e Lisandrelli e lo scorso anno tra me e Salvicchi. Personalmente penso che maestro di campo avrebbe dovuto essere sempre Salvicchi in entrambe le edizioni della Giostra del 2022 e del 2023. È sempre successo che se un maestro di campo lavora bene non viene cambiato per un certo periodo di anni. Adesso vogliono questa rotazione. Dicono per creare una squadra, ma così la squadra non si unisce, si rompe».

Una squadra in cui i ruoli quest’anno sono stati ancora cambiati. Fabio Butali, di professione agente della polizia municipale di è stato anche candidato a sindaco di Arezzo nel 2020 con la sua lista civica Prima Arezzo. «Generalmente si dice che una squadra che vince non si cambia - continua Fabio Butali - Così non è stato e anche io ho una dignità. Per questo credo che non accetterò l’incarico di vice maestro di campo».

«Ovviamente non c’è niente di personale nei confronti di Gabriele Veneri, ma non mi piace come è stata fatta la scelta – conclude Butali – già lo scorso anno, quando fui nominato maestro di campo in alternanza con Salvicchi, avevo sollevato questo problema e invitato a risolvere la questione».

Nelle nomine della magistratura è apparso anche il nome di un «quarto componente»: Marco Teoni è pronto a diventare aiutante a terra in caso di dimissioni di Butali.