Maec , scatta l’allarme. Evacuato il museo

Un falso allarme di incendio al Maec ha generato apprensione ieri mattina a Cortona. Intorno alle 12,30 è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tavarnelle per verificare l’entrata in funzione del sistema antincendio di Palazzo Casali. Mentre erano in corso dei lavori della ditta che si occupa dei sistemi antincendio, gli impianti della Biblioteca alta del Maec sono entrati in azione. Dalle finestre dell’edificio ha iniziato a fuoriuscire del fumo. Il lunedì è giorno di chiusura del Maec, ma nell’immobile erano attivi gli uffici comunali e dell’Accademia che sono stati fatti precauzionalmente evacuare. Il fumo che usciva dalle finestre derivava dalla sostanza del sistema di protezione degli antichi volumi conservati al terzo piano di Palazzo Casali. Il museo resterà chiuso nella giornata di oggi.