Maec gratis per tutti i cortonesi

CORTONA

Il Maec replica l’esperienza. Il biglietto gratuito al museo sarà ancora una volta gratuito per tutti i residenti del Comune di Cortona. Dopo la sperimentazione avvenuta negli ultimi mesi del 2023, il Comitato tecnico del Maec ha deciso di confermare la formula.

"Dopo il successo della mostra ‘Signorelli 500’ è importante che l’attenzione nei confronti del patrimonio artistico resti alta e che coinvolga quanto più possibile la popolazione locale", conferma l’assessore alla cultura e vicesindaco Francesco Attesti. "Ringrazio l’Accademia etrusca e il presidente del Comitato tecnico Nicola Caldarone per aver condiviso questa iniziativa". L’ingresso gratuito per i residenti nel territorio del comune di Cortona riguarda, oltre al museo, anche il Maec Parco. Fino al 31 marzo il museo di piazza Signorelli è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 17, mentre il Parco archeologico del Sodo è accessibile il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 14. Dal primo aprile sarà operativo l’orario della stagione estiva. L’amministrazione comunale di Cortona informa la cittadinanza che anche il Museo Diocesano prevede l’ingresso gratuito per i residenti nel comune di Cortona.

"È un modo per cercare di stimolare la gente a venire al museo – dichiara il presidente del Comitato tecnico del Maec, Nicola Caldarone – vogliamo che i cortonesi comprendano l’importanza di conoscere la storia e che si rendano conto del patrimonio culturale che abbiamo a disposizione. Il principio che ha animato questa decisione è quello di agevolare in questo momento non facile soprattutto le famiglie e i giovani".