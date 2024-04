Madonna del Parto senza pace: "Nuova collocazione? Vedremo"

di Claudio Roselli

"L’ipotesi di una terza strada, o comunque di una collocazione alternativa sia a quella attuale della ex scuola di via della Reglia che al ritorno nella chiesina di Momentana, è a oggi una pura supposizione: il percorso non è iniziato e semmai ne parleremo nell’incontro di maggio al ministero". Così Alfredo Romanelli, sindaco in lizza per il mandato-ter, commenta le ultime notizie relative all’annosa questione della collocazione definitiva della Madonna del Parto di Piero della Francesca. Un anno fa – era il 27 marzo 2023 – il ministero della Cultura aveva inviato a il capo della segreteria tecnica del ministro Gennaro Sangiuliano, Emanuele Merlino e il funzionario Giorgio Brugnoni, per effettuare un preciso sopralluogo nei due siti.

A quanto risulta e per una ragione di opportunità logica, il ministero starebbe dalla parte del Comune, quindi della sede riconvertita a museo in cui si trova dal 1992, ma la Soprintendenza sembra orientata verso un ritorno nella chiesina del cimitero, peraltro imposto dalla sentenza del Consiglio di Stato emessa nel marzo del 2022. Di conseguenza, si sarebbe creata una situazione di impasse per il dicastero stesso. C’è tuttavia un altro particolare: la teca climatizzata nella quale il dipinto è racchiuso costituisce una protezione di garanzia e non crea più, dal punto di vista delle dimensioni ma anche della luce e dello spazio (elementi chiave nella pittura di Piero), le giuste condizioni per un ritorno nella chiesina del cimitero. La soluzione alternativa della quale si parla è dunque l’ex monastero delle Benedettine, che si trova proprio davanti al museo di via della Reglia? In fondo, già nell’aprile di 15 anni fa era stata avanzata una proposta del genere, che tuttora resta fattibile, a patto che si faccia vivo l’altro attore chiave: la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, proprietaria dell’immobile, per riunirsi al tavolo con il Comune e con una Soprintendenza che mantiene ferma la sua posizione.

Come del resto decisa – per non dire rigida – rimane la posizione dell’amministrazione comunale: "La Madonna del Parto è patrimonio della comunità – ha rimarcato il primo cittadino – e per questo motivo dovrà avere per dimora un luogo di proprietà del Comune, poi nessun problema per ciò che riguarda l’apertura al culto, nel senso che i visitatori potranno liberamente pregare davanti alla sua immagine".