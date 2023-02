Madonna del Conforto, la ripartenza è lenta Poi di notte code infinite: Bassetti qui dall’alba

di Alberto Pierini La coda parte dalla piazzetta Madonna del Conforto, poi si allunga su tutta via Ricasoli. La festa più grande ritrova se stessa nella notte, quasi in zona Cesarini. Parte lenta, a tratti lentissima. Entri in chiesa prima delle 8 e ti affacci sui vuoti: o meglio no, perché c’è Gualtiero Bassetti impegnato nelle confessioni. L’ex presidente della Cei arriva all’alba, insieme a don Vittorio Gepponi. Il grande esperto di Sacra Rota corre all’altare per la prima Messa. Il Cardinale si mette ad ascoltare quella che per dieci anni è stata la sua gente. "Tutto va a frutto della nostra chiesa" gli sfugge durante l’omelia, nella singolare celebrazione delle 8. Chi si affaccia in Cattedrale, a quell’ora non moltissimi, pensa di essere tornato indietro nel tempo. "Il 6 febbraio del 1999 entravo nella Diocesi" racconta lui, prima di lanciare un appello sulla guerra e sul terremoto, i due scenari che campeggiano sullo sfondo della Madonna del Conforto. Le panche cominciano a riempirsi, don Alvaro ripete il gesto mandato a memoria delle benedizioni dalla balaustra. Ma sembra quasi che la pandemia abbia svuotato il coraggio e le energie. Mancano dieci minuti al pontificale e ancora trovi posto in via Pietri, tra...