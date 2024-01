Made in Italy: arriva il via libera. Tra orientamento e iscrizioni parte la corsa degli istituti

di Matteo Marzotti

AREZZO

"Al liceo Colonna viene attivato il liceo del Made in Italy". L’annuncio arriva direttamente dal sito internet dell’istituto aretino che di fatto attendeva insieme al collega Giovanni da San Giovanni il via libera da parte della Regione, dopo che il collegio docenti e il consiglio di istituto avevano deliberato per l’ok al nuovo corso. In provincia di Arezzo sono due le scuole che hanno detto sì: si tratta appunto del Vittoria Colonna, il liceo che si trova in via Porta Buia in pieno centro, e il Giovanni da San Giovanni, di Piazza Palermo in Valdarno. Ma c’è un dato a dir poco curioso in questo nuovo liceo. In Toscana sono solamente quattro gli istituti che hanno aderito a questo percorso e la metà di loro si trova nel territorio aretino.

Una scuola che prevede come piano di studio nel primo biennio 132 ore di lingua e letteratura italiana, 99 di storia e geografia, 99 di diritto, 99 di economia politica, 99 di lingua e cultura straniera, 99 di matematica (con informatica), 66 di lingua e cultura straniera 2, 66 di scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra), 66 di scienze motorie e sportive, 33 di storia dell’arte, 33 di religione cattolica o attività alternative. Per un totale di 891 ore dove avrà un ruolo di primo piano l’interazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Ma il piano di studio, almeno per il momento passa in secondo piano. Già perchè il via libera ufficializzato dai quattro istituti toscani si traduce a partire da questa mattina nell’attivazione sulla piattaforma Unica dell’apposita sezione in cui i futuri studenti potranno iscriversi.

Ma come è normale che sia prima di procedere con l’iscrizione al prossimo anno scolastico e al corso di studio studenti e famiglie vogliono conoscere l’offerta formativa. Gli stessi presidi sono consapevoli che di fatto nessuno o comunque pochi procederebbero con una "firma ad occhi chiusi".

E così il via libera del Made in Italy farà scattare un nuovo turno di giornate dedicate all’orientamento. Giusto per fare un esempio il Giovanni da San Giovanni su iniziativa della preside Lucia Bacci il prossimo 27 gennaio e il 3 febbraio accoglierà i possibili nuovi studenti con due giornate dedicate all’orientamento. Anche perchè il termine ultimo delle iscrizioni è il 10 febbraio, dopo tale data verrà di fatto segnata una linea. Insomma il semaforo fa scattare la caccia ai possibili nuovi studenti perchè un nuovo corso per poter partire necessita non solo di una autorizzazione ufficiale, ma anche e soprattutto di studenti interessati a quelle materie, in un numero adeguato da poter attivare almeno una classe prima per il prossimo anno scolastico.