Macrì tra dolore e sollievo Lui in silenzio, Fdi attacca

Una banale caduta in settimana bianca è l’imprevisto che sciupa un po’ la festa di Francesco Macrì. Il dirigente di Fratelli d’Italia è ricoverato in una clinica cittadina, per questo non parla e affida all’avvocato Gaetano Viciconte e al suo partito di parlare per lui.

"Adesso non parlo, più avanti magari sì" confida agli amici che lo chiamano sul letto d’ospedale per complimentarsi per l’assoluzione da ogni accusa. In aula Viciconte ha commentato con soddisfazione la sentenza: "Dobbiamo aspettare le motivazioni, ma mi pare che si vada nella direzione di considerare Estra una società operante sul mercato secondo le regole della libera concorrenza. La completa assoluzione di Macrì è una conferma della sua totale estraneità alle accuse, come abbiamo ripetuto dal primo giorno".

Il prossimo appuntamento giudiziario per Macrì è di fronte al Consiglio di Stato dove il 4 aprile si discute il suo ricorso contro la decisione dell’Autorità anticorruzione che gli ha tolto il ruolo nel colosso di luce e gas. Il partito dei meloniani pubblica una nota durissima, in particolare contro la magistratura: "Dopo l’assoluzione di Macrì rimane il troppo fango che si ripulisce a fatica, rimangono le ansie e le umiliazioni che sono durate per anni. Certo è facile, adesso, essere soddisfatti perché giustizia è fatta. Ma su Estra è stata gettata un’ombra grande e su Macrì è stata calata un’ombra più pesante che ora si va dissolvendo. Apparivano inconsistenti le accuse: abbiamo avuto ragione. Deve finire la stagione che vede l’utilizzo del codice penale come arma politica".

Fratelli d’Italia grida ancora contro le toghe: "È arrivata l’ora che la giustizia faccia il suo lavoro, con professionalità e autonomia, e la politica faccia il suo, con competenza, efficacia e celerità. Senza invasioni di campo della prima sulla seconda, in assenza di solide prove e solo su fragili teoremi".

In mezzo c’è la rinnovata fiducia al sindaco Ghinelli: "La nostra solidarietà per la condanna, anche se marginale, su cui nutriamo più di una perplessità, nella consapevolezza che potrà continuare il suo lavoro fino alla scadenza del mandato".

Al dirigente di Fdi arriva anche il sostegno del coordinatore regionale e deputato grossetano Fabrizio Rossi: "Come cittadini e come Istituzioni dobbiamo avere fiducia e rispetto verso la magistratura, ma dobbiamo anche ribadire che deve finire l’uso politico di ricorrere alla magistratura per cercare di distruggere o abbattere l’avversario politico. Quello che è stato fatto contro Francesco Macrì ne è l’ennesima riprova".

f.d’a.