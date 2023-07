Macrì e lo sprint della multiutility "La Borsa? Ci sono altre priorità"

di Pino Di Blasio

Francesco Macrì, presidente di Estra, preferirebbe che a parlare fossero i soci della holding dell’energia. Come Davide Rossi di Intesa o Paola Petruccioli di Coingas. Ma essendo stato uno dei registi del nuovo patto di sindacato tra Arezzo e Prato per la governance di Estra, non può esimersi da una serie di dichiarazioni di ufficio.

"L’accordo tra Alia Multiutility e Coingas di fatto anticipa gli effetti economici, finanziari ma soprattutto di razionalizzazione gestionale in Estra - è l’analisi del presidente Macrì - rispetto ai conferimenti e alla nascita societaria della multiutility".

Non teme reazioni e ricorsi da parte di Intesa, che si sente messa all’angolo?

"Siamo stati trasparenti, è una norma statutaria. E’ stata comunicata ai soci l’esistenza di questo patto e io stesso ho fatto da tramite. C’è un rapporto di lealtà e collaborazione. Il patto ha una valenza economica e finanziaria, ma non ha escluso una mediazione cooperativa tra tutti i soci. Siena ha avuto un’ottima attribuzione di ruoli e responsabilità all’interno di Estra".

Lei è convinto che il patto di sindacato sia l’accelerazione decisiva per la multiutility pubblica?

"Come dicevo, anticipa parte degli effetti di una futuribile convergenza societaria".

Non crede che la quotazione in Borsa della multiutility debba essere preparata meglio?

"La quotazione non è all’ordine del giorno. Prima dobbiamo integrare, razionalizzare, rilanciare, consolidare le società, poi ci attiveremo per valorizzarla e rafforzarla con strumenti finanziari. Estra era già pronta per quotarsi, ma in Toscana è un tema ancora divisivo tra i Comuni. Prima si realizza un assetto societario solido e le operazioni conseguenti, poi si va avanti. La quotazione è solo una delle tante forimule per reperire risorse sul mercato".

Lei ha già detto la sua sulla quotazione in un’intervista.

"L’ho definita la forma più alta di pubblicizzazione di un’azienda, perché quando ti quoti sei in una campana di vetro, hai gli azionisti in casa e le autorità che vigilano. Io vorrei una forte partecipazione popolare con piccoli azionisti che investono nelle loro aziende e per i loro servizi".

Ha disegnato una public company, ma non crede avrà un futuro complicato nella Borsa italiana? I limiti e i tetti hanno breve durata.

"Il percorso verso la quotazione è lungo, deve passare dai Comuni, non può essere domani. Vanno reperite le risorse per liquidare i privati e riscattare le loro partecipazioni. Se restiamo piccoli, facciamo gli interessi dei grandi gruppi che gestiscono i servizi idrici o dell’energia. Ci sono grandi multiutility pubbliche che stanno andando benissimo. A2A è quotata ma è saldamente in mano pubblica, così come Hera. Non vedo esempi negativi in giro. E io mi vedo come punto di mediazione tra le tante anime che si agitano sulla questione in Toscana".