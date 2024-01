Machiavelli al Virginian. La Mandragola in scena

Al Teatro Virginian, piccolo gioiellino di via de’ Redi, diretto dalla Compagnia La Filostoccola, arrivano la sagacia e la comicità di uno dei più grandi drammaturghi del ‘500 italiano, Niccolò Machiavelli. "Da sola vale tutte le Commedie di Aristofane", così Voltaire definisce La Mandragola, il capolavoro del Teatro Comico italiano del 500, che andrà in scena stasera alle 21 all’interno della Stagione Teatrale "Non la solita minestra".

La produzione è della compagnia Teatro Europeo Plautino, regia e adattamento di Cristiano Roccamo con Agnese Ascioti, Elisa Carucci, Gianluca d’Agostino e Nicolò Parodi, musiche e canzoni di Andrea Mazzacavallo. Siamo a Firenze nel 1504.

Callimaco è innamorato di Lucrezia, moglie del dottore in legge messer Nicia, che si cruccia per la mancanza di figli. Con l’aiuto del servo Siro e dell’astuto amico Ligurio, Callimaco, in veste di famoso medico, riesce a convincere messer Nicia che l’unico modo per avere figli sia di somministrare a sua moglie una pozione di mandragola (da qui il titolo della commedia), ma il primo che avrà rapporti con lei morirà.

Ligurio quindi propone a Nicia una geniale soluzione, cioè che a morire sia un semplice garzone: Nicia si tranquillizza in parte, ma rimane comunque perplesso, visto che qualcuno dovrà giacere con sua moglie, la quale però è l’unica a farsi scrupoli.

La Mandragola è un’opera che fa da tramite tra il genio di Plauto e la nascita di quel teatro che ci ha reso famosi nel mondo quale la Commedia dell’Arte. In quest’opera troviamo tutta la grandezza di Machiavelli. Non solo uomo politico, filosofo, storico ed economista ma, soprattutto, uomo attento alle necessità del popolo e per questo perfetto descrittore della realtà umana e quindi eccellente drammaturgo. Lo spettacolo scorre veloce grazie ad una trama sublime incentrata sull’inganno. Si arriva al finale senza accorgersene con la leggerezza e la delicatezza di un classico del cinquecento in cui la poetica tragica e surreale della vita trova comunque spazio.

Gli attori e i personaggi si somigliano sempre di più fino a fondersi ed intercambiarsi, creando un rito di condivisione emotiva con gli spettatori che, attraverso il potere esorcizzante e catartico della risata, vivono un momento di libertà e riflessione.

Il coinvolgimento del pubblico è immediato in un gioco continuo fra teatro e metateatro, uno spettacolo senza muri immaginari che separino attori e spettatori. La Mandragola è di per sé un insieme di antico e moderno.

La messa in scena rimane fortemente legata all’originale.