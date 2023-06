Ma la Pieve non può attendere

Sono saliti con la gru fino a due passi dal cielo. Il cielo dell’arte, quello sfaccettato dalle mille feritoie della Pieve, sorta di binocolo naturale con vista sul mondo. Il centro ieri si è svegliato così: con i vigili del fuoco a tu per tu con uno dei grandi gioielli aretini. Che ogni tanto perde pezzi. Ieri appena qualche frammento di pietra, di quelli che non bastano a lanciare un allarme. Ma bastano a lanciare la volata. Si sa, da anni la Pieve aspetta un intervento risolutivo: anni nei quali di gru e di reti ne sono state schierate tante, pur di parare l’effetto di altre piccole cadute. La Soprintendenza aveva annunciato che le risorse c’erano e che i lavori sarebbero partiti. Era il primo luglio di un anno fa. C’è bisogno di una data. La Pieve non può aspettare.

