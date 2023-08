Ma la festa non è uguale per tutti

Diciamo la verità: in pochi abbiamo davvero capito che diavolo di festa sia Ferragosto. Sì, le radici storiche, qualche buona lettura romana: ma stringi stringi? Di certo si sa solo che non si lavora. Che gli uffici chiudono, le fabbriche si fermano e a pranzo si mangia più del solito. Una festa venata di malinconia. Perché una cosa la abbiamo chiara: l’estate sta finendo, gli esodi diventeranno controesodi, i bollini rossi per il caldo allerte sul maltempo, le sagre prudenti tavolate al chiuso. In un giorno che non per tutti è di festa. Chiedetelo agli operai della Fimer, frastornati dalle promesse non mantenute. Chiedetelo agli uomini del soccorso, storditi dalle promesse mai fatte. Ferragosto ci scivola tra le dità. I problemi no. Ci aspettano pazienti, alle soglie dell’autunno.

