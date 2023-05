Ma il Pd va all’attacco sui parcheggi ai residenti "E perché i posti occupati dal sindaco al Praticino?"

E’ tornata la maxi area pedonale del weekend, da quest’anno estesa anche a Piazza della Badia, il tratto adiacente di via Cavour e via Guido Monaco alta. "Ma dove potranno parcheggiare gli abitanti del centro storico?" se lo chiedono i consiglieri comunali Pd, Giovanni Donati e Alessandro Caneschi. "Bene le iniziative in favore di chi lavora nel centro storico, ma occorre ricordarsi anche di chi ci vive". "E’i un provvedimento senza la necessaria condivisione con residenti e il comitato "Spazio al centro". L’allargamento dell’area pedonale comporterà il divieto di sosta in via Saffi, via de’ Pecori, via Carducci, via della Fioraia. E poi l’indicazione di sosta per i residenti in Piazzetta Madonna del Conforto, con individuazione di nuovi parcheggi, nonostante sia già congestionata e spessoutilizzata per altre iniziative" spiegano. "Ma il problema della sosta, che preoccupa chi vive nella parte alta, non riguarda il sindaco Ghinelli: infatti è ormai un’abitudine vedere le sue auto parcheggiate, di serai, sui posti riservati all’amministrazione comunale in Piazza del Praticino e in viale Buozzi. Non è accettabile che chi dovrebbe dare l’esempio usi in modo improprio parcheggi". "E’ urgente trovare soluzioni che limitino i disagi ai residenti, mettendo a disposizione nuovi parcheggi, almeno per 1 auto. E che due riservati al Comune vengano utilizzati correttamente".