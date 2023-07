Ma gli sconti si sciolgono al sole Molti negozi aperti, pochi gli affari I turisti da soli nella città deserta

di Alberto Pierini

Hanno aperto. Come fosse stata la classica prima domenica di saldi dopo la notte bianca. Hanno aperto ma non tutti, perfino nell’asse dello shopping. E il grosso degli affari si è sciolto al sole.

Il sole di un’estate finalmente esplosa e con il navigatore puntato sui 40 gradi. Non ci siamo ancora ma il caldo è forte. E con il caldo i sogni di gloria sono evaporati. Anche se dalla vetrina di Mauro Peloni la bambina di Banksy continua a inseguire il palloncino rosso dei saldi.

Erano partiti alla chetichella, alla chetichella proseguono. Per una volta una chetichella incrociata. Al ritmo lento dei consumatori corrisponde forse una scarsa convinzione di chi ormai subisce quella data come capestro. Una data che viene fissata con mesi di anticipo: quando non potevi sapere che a giugno avrebbe piovuto, che il freddo sarebbe continuato oltre ogni limite. E che quindi il grosso dell’abbigliamento estivo sarebbe rimasto sugli scaffali.

Ora ci siamo: ma i prezzi devono essere tagliati. Poco. Continuiamo a viaggiare sul filo del 30% con poche eccezioni. E forse per questo non in tanti si avvicinano e non tutti aprono. Anche se ieri era la prima domenica dei saldi.

Le eccezioni non mancano. Una è macroscopica e abita in Valdichiana: l’Outlet, il villaggio degli sconti, anche ieri meta di un fiume di consumatori. Un target in parte diverso. E’ lì, dietro l’angolo dell’autostrada e finisce per drenare anche chi si muove per le gite fuori porta.

Ma ce ne sono tanti che lo mettono come priorità della domenica, prima tappa per santificare la festa. La prova? Perfino di mattina il parcheggio non è pieno ma quasi.

E di eccezioni ce ne sono anche in centro. Tutta la catena dell’intimo viaggia a orario continuato, è domenica ma è come se fosse un mercoledì o un venerdì. Di sicuro non ha bisogno di steward alle porte per gestire la coda ma apre. E aprono no stop anche le catene low cost, le uniche che perfino nella notte bianca segnavano il tutto esaurito, con serpentoni di clienti sulle scale e alle casse.

Ma ad aprire sono in tanti, compresi i negozi di punta del centro. Si affacciano su una città in smobilitazione. Il clima è quello delle ferie, anche se nei fatti si ferma per ora al fine settimana. L’annuncio lo incroci la mattina, all’ingresso dei parcheggi. Intorno alle 11 oltre duecento posti liberi alla ex Cadorna. Verso le 17 siamo sopra i 190. Messaggi chiari, che rimbalzano anche nelle vie dello shopping.

Presidiate dagli stranieri. E per fortuna ci sono loro: un anno fa gli italiani avevano ancora paura del Covid e volavano bassi, ora volano in vacanza, quella vera. E il clima ricorda da vicino quello di agosto. Salvo trasformarsi di sera, sui sentieri del Mengo, il cui festival ha accompagnato la prima settimana dei saldi.

Che comunque continuano. I più ancora devono comprare costume e borsa di mare. Ce ne sono in quantità industriali. E presto, forse, costeranno ancora meno.