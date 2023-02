Ma è chiusa dalla Befana e non trova identità

di Alberto Pierini

"Chiusa per disallestimento": i turisti ma anche e soprattutto gli aretini da oltre un mese si sono stampati in Fortezza su questo cartello. Un po’ chiedendosi chi mai in Italia usi il termine disallestimento. E un po’ anche perché sia così difficile accedere ad un punto forte della città e di straordinario interesse. Non solo per i ritrovamenti archeologici fatti all’interno e per un intervento di ristrutturazione che gli ha restituito un grande slancio. Ma anche e soprattutto perché resta l’osservatorio migliore sulla città, sul centro, un punto panoramico del quale i visitatori vanno a caccia.

La Fortezza riapre oggi, finalmente. Il disallestimento, per dirla così, ci assicurano i bene informati che era stato già completato. Nelle settimane della Città di Natale, ricorderete, la rocca era diventata un punto forte del percorso: con un numero di ingressi a sorpresa e che dimostrano le potenzialità di questa struttura, ove sfruttata al meglio.

Per ora rimarrà aperta nei giorni feriali dalle 13 alle 17 e sia il sabato che la domenica dalle 8 alle 20. Ed è un buon inizio, in attesa di potenziare gli orari a primavera, a Pasqua e dai ponti che da anni sono la vera ripartenza del turismo aretino.

Resta sullo sfondo un nodo da sciogliere: una scelta di campo netta per lo sfruttamento di questi spazi.

Un miglioramento nel tempo c’è stato, con il lavoro della Fondazione Guido Monaco. E lo stesso sindaco Alessandro Ghinelli ha ripetuto spesso di considerarlo un luogo strategico per la città. Ma è un processo per ora tutto in progress.

Negli ultimi anni la Fortezza ha vissuto soprattutto appesa ad alcune grandi mostre. Mostre che si sono dilatate nel tempo, in genere caratterizzate da grandi sculture e che hanno impegnato fortemente gli spazi restituiti alla città. Ma l’impressione è che la linea, pur del tutto degna, non basti a valorizzare non solo la rocca ma anche gli investimenti che giustamente le sono stati dedicati.

Uno scenario che potrebbe aprirsi quest’anno è quello dell’estate. I lavori sul serbatoio dell’acquedotto sono stati completati e hanno consolidato lo spazio esterno dedicato ai grandi spettacoli. Ora l’area è in grado di ospitare eventi veri, come del resto ha già fatto la scorsa estate, anche con un pubblico almeno di mille spettatori. Ci sono poi gli ambienti ricavati grazie ai lavori i recupero, in parte sfruttati a Natale. E c’è il percorso chiamiamolo di ronda: con l’intervento che racconta a fianco l’assessore Alessandro Casi torna la possibilità di un giro completo delle mura, un gigantesco "binocolone" sui paesaggi aretini.

Ma esiste la possibilità di ideare per tutto l’anno una valorizzazione più intensiva? Forse non sarà mai la Rocca Paolina di Perugia, attraversata dalle scale mobili e punto di passaggio naturale per il centro. Ma ha tutti i crismi per ospitare anche eventi fieristici, expo, appuntamenti di qualità ma il cui richiamo non sia solo artistico. Senza fare concorrenza ad Arezzo Fiere, unico spazio per i grandi numeri, ma calando un altro asso sul tavolo del centro. Perché non provare?