Fiesole in lutto per la scomparsa di Beppe Mosconi

Fiesole (Firenze) 18 maggio 2023 - Si sono svolti questa mattina, 18 maggio, i funerali di Giuseppe Mosconi, scomparso martedì a 92 anni. Il rito è stato celebrato nella cappellina della Misericordia di via Marini da monsignor Roberto Pagliazzi. A dare l'ultimo saluto a Beppe, come tutti lo hanno sempre chiamato, anche il sindaco Anna Ravoni, che ha voluto essere presente nella doppia veste di figura istituzionale e amica.

Mosconi era molto noto a Fiesole per il suo impegno politico e sociale. Il debutto sulla scena pubblica era iniziato con l'elezione in quota Pci, avvenuta per due volte consecutive come consigliere comunale nel 1964 e nel 1970 con il sindaco Adriano Latini. Spirito profondamente laico e di “comunista vero”, come amava definirsi, Mosconi ha avuto una grande apertura al mondo cattolico con il quale ha condiviso varie esperienze a supporto degli “ultimi”. Come quando, nel Cda degli “spedali riuniti Sant'Antonino L. Campolmi e Camerata” strinse un profondo legame di stima e amicizia con i monsignori Giustino Formelli e Gastone Simoni e insieme a loro partecipa all'Operazione Mato Grosso per i campesinos delle Ande peruviane. L'esperienza viene raccontata nel libro “Da Fiesole alle Ande e ritorno”. A Pian di Mugnone, collabora con il circolo e la parrocchia promuovendo numerose attività.

Fra le grandi passioni: il disegno e le escursioni insieme agli amici del gruppo il Crinale, le uscite per cantare con i Maggiaioli.

D.G.