L’usato sicuro che frena il ricambio

Non è un’elezione per giovani, tanto per parafrasare un film dei fratelli Coen. Il dibattito sulle candidature per il voto amministrativo di giugno mostra un fenomeno interessante. Fra i candidati alla poltrona di sindaco ci sono molti volti noti che hanno già ricoperto questo ruolo. Il punto è questo: perché non emergono nomi veramente nuovi, nomi giovani non solo anagraficamente? La qualità di una candidatura non si misura né con l’età anagrafica né con la lunghezza del curriculum già realizzato. O, almeno, non si misura solo con questi parametri. Il fatto però è sintomatico: siamo indubbiamente una terra che non ha un grande ricambio generazionale, nelle posizioni di vertice.