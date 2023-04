L’usa e getta che cancella la nostra storia

Arrotino, spazzacamino, materassaio, vasaio, restauratore, ciabattino, orologiaio. Sono tanti i mestieri di una volta che stanno scomparendo. Qualcuno rimane come testimone delle fatiche dei nostri nonni ma sopravvive a stento, travolto dall’avvento delle nuove tecnologie che permettono di produrre a costi stracciati: non conviene più aggiustare, meglio sostituire con un nuovo prodotto. Il progresso che ci fa dimenticare quelle persone fondamentali in tempi lontani: ci sono tanti giovani non sanno nemmeno che sono esistiti. Doveva essere gratificante conoscere un mestiere e creare qualcosa solo con l’uso delle mani. Nell’era dell’usa e getta, della plastica e dell’elettronica a basso costo sembra solo inutile nostalgia. Forse non è così.

f.d’a.