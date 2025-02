L’urologa Asl Marilena Gubbiotti alla guida della sezione Aidm di Arezzo

Arezzo, 5 febbraio 2025 – È la dottoressa Marilena Gubbiotti la neopresidente della sezione di Arezzo dell’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM).

La dottoressa Gubbiotti è urologa all’ospedale del Valdarno e ad affiancarla nel consiglio direttivo ci sono altre specialiste in forza nelle strutture ospedaliere della Asl Toscana Sud Est: la dr.ssa Valentina Giommoni (vice-presidente) e la dr.ssa Barbara Bigazzi (tesoriera), entrambe specialiste in urologia all’ospedale del Valdarno. Ad esse si aggiunge la dr.ssa Ludovica Durante, medico urologo all’ospedale San Donato di Arezzo che ricopre la carica di consigliere dell’associazione.

Marilena Gubbiotti oltre all’attività medica in ospedale, è Dottore in ricerca in Medicina Clinica e Molecolare ed attualmente referente del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Camerino e Macerata inerente il progetto: “Applicazione dell’Intelligenza Artificiale in Urologia funzionale: potenziamento della diagnostica e del trattamento”.

AIDM (membro del “Medical Women’s International Association” (M.W.I.A.) è stata fondata un secolo. La sezione di Arezzo è di recente costituzione ed è al momento l’unica in Toscana.

«Il nostro obiettivo è la promozione e divulgazione delle conoscenze in medicina in tutti i settori che si occupano della salute della donna: prevenzione, diagnosi, terapie mediche, chirurgiche, terapie palliative e riabilitative e quanto altro possa essere determinante per la realizzazione degli obiettivi di salute delle donne – spiega la dr.ssa Marilena Gubbiotti - ed è proprio per questo motivo che stiamo iniziando anche collaborazioni con le organizzazioni territoriali di supporto alle donne.

Siamo una società di carattere scientifico e tra i nostri obiettivi ci sono la promozione della conoscenza e sostegno alla ricerca in ambito della medicina di genere, la promozione dei valori etici per assicurare l’equità di genere in ambito lavorativo ed il sostegno ad un approccio interdisciplinare».

«La nostra giovane sezione – prosegue Gubbiotti - vede già iscritte specialiste in tanti settori, tra cui oltre l’urologia e l’uro- ginecologia, colleghe di medicina generale, neurologhe, anestesiste e medici con incarichi direzionali (sia nell’ambito pubblico che privato), con l’obiettivo così che ogni specialista possa dare il proprio importante contributo ad altre donne».

«L’associazione - aggiunge Marilena Gubbiotti – rappresenta una occasione di incontro e confronto sui vari aspetti clinici e scientifici e sulle modalità per metterle a disposizione in ambito della medicina di genere.

Ed è anche per questo che abbiamo organizzato un evento, l’8 febbraio presso la libreria Feltrinelli di Arezzo alle ore 17, aperto alla cittadinanza (ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione): “Donne e Cura: un viaggio nella storia delle medicina femminile”. Sarà un bel momento di confronto al quale spero possano partecipare oltre che sanitari anche le persone più giovani e, perché no, anche ragazze che vorranno seguire gli studi in medicina.

L’incontro vedrà un prezioso momento in cui sarà presentato il libro dell’autrice grossetana Erika Maderna, “La memoria nelle mani”, grazie al quale verrà ripercorso il ruolo delle “medichesse” nel corso della storia».