Lupo tra le case con una gallina in bocca Due giovani lo riprendono col telefonino

AREZZO

Ancora un faccia a faccia con un lupo. Questa volta è successo a Fontiano, tra Olmo e Sant’Andrea a Pigli. Intorno alle 15 di ieri due ragazze, che stavano rincasando in auto, si sono trovate di fronte un lupo con una gallina in bocca. Le due stavano procedendo quasi a passo d’uomo visto che si trovavano sulla strada di accesso alle abitazioni. In pieno giorno, quindi, e in una zona residenziale. Le due lo hanno immortalato con la preda in bocca mentre scappava, ma dietro ad una curva il lupo ha deciso di tornare sui suoi passi e le due se lo sono trovate proprio davanti all’auto. Sono incredule e spaventate, si sente chiaramente nel video, dal tono della loro voce. "L’hai ripreso?" chiede una, desiderosa di poter testimoniare con un documento lo straordinario, quanto inaspettato, incontro. Tra le abitazioni, dove ogni giorno e a tutte le ore, i residenti scendono di casa, salgono in auto, sistemano il giardino o il garage.

I telefonini sono sempre più spesso testimoni di lupi in zone abitate. Intorno a loro non più solo campi e colline, ma case, auto, negozi insomma realtà sicuramente più famigliari a noi che agli animali. Solo qualche giorno fa un lupo era sceso in città e aveva camminato lungo la tangenziale, schivando macchine e fermandosi a guardarle. L’animale è stato ripreso dagli automobilisti e video hanno iniziato a circolare sulle chat. Non è la prima volta che viene avvistato alle porte della città un esemplare di lupo. Una sera era stato visto sotto un lampione, davanti al Ristoburgher e nei pressi del Teatro Mecenate. Strutture a pochi metri dalla tangenziale, e tra le abitazioni, i parchi, attività commerciali. Al momento viene considerato l’avvistamento di lupo "più cittadino" fatto ad Arezzo.