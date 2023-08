L’università va in centro Campus Logge del Grano

di Angela Baldi

Dal Campus del Pionta al centro storico. L’università per la prima volta sbarca nel cuore della città. Un po’ come nelle grandi città europee dove atenei e lezioni si trovano nel cuore pulsante del centro, anche ad Arezzo qui si vivranno lezioni e seminari grazie alle aule concesse all’università e gli open space che segneranno la nuova vita delle Logge del Grano.

L’ex mercato coperto nel cuore del centro storico chiuso mesi fa e al centro di proteste e raccolte firme, ha adesso una nuova destinazione d’uso. L’accordo tra il Comune di Arezzo e l’università di Siena è già stato formalizzato e le attività didattiche e culturali si svolgeranno qui già a partire dal prossimo anno accademico.

La richiesta è stata messa nero su bianco dopo una serie di incontri interlocutori tra i vertici delle due istituzioni: ieri la giunta Ghinelli, su proposta dell’assessore Merelli, ha deliberato la concessione in uso gratuito dell’edificio delle Logge del Grano all’Università degli Studi di Siena. L’Ateneo da un po’ era a caccia di nuovi spazi, la decisione è infatti seguita alla richiesta di utilizzo dei locali da parte dell’università come spazio aule integrativo, essenziale per l’organizzazione dell’attività didattica, e accordata dall’Amministrazione già a partire dal prossimo anno accademico 202324.

Cosa sarà dislocato alle Logge del Grano? Secondo i programmi della stessa Università, l’immobile ospiterà le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale di Lingue e Scienze dell’educazione, e il nuovo corso di laurea, attualmente nella fase progettuale sul turismo e le scienze della formazione primaria. Gli spazi ospiteranno anche le attività dei corsi di specializzazione per l’insegnamento, convegni nazionali e internazionali.

"Vogliamo ringraziare il rettore dell’università di Siena e in particolare la professoressa Simona Micali per aver dato un importante contributo di collaborazione grazie a un accordo istituzionale che farà delle Logge del Grano una sede distaccata dell’Ateneo e un vero open space per gli studenti, i docenti e i ricercatori con un calendario di lezioni, convegni e seminari. Arezzo entra nel circuito delle città europee dove studio, ricerca e cultura vivono in centro e diventano un presidio di cultura, formazione e coesione sociale", dicono il vice sindaco Tanti e gli assessori Merelli e Chierici.